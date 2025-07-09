Hatay Antakya'da 607 Kırsal Afet Konutunun Yapımı Devam Ediyor

Hatay'ın Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından yapımına başlanan 607 kırsal afet konutunun inşası hızla devam ediyor. Valiliğin yaptığı açıklamaya göre, Vali Mustafa Masatlı, Ovakent Mahallesi'nde yer alan konutların yapımını yerinde inceledi.

Vali Masatlı, afetlere dayanıklı olarak inşa edilen konutlar hakkında yetkililerden bilgi aldı ve projelerin 3 etapta sürdüğünü belirtti. Masatlı, bu tür projelerin kırsal mahallelerin yeniden ayağa kaldırılmasında kritik bir rol oynadığını ifade etti.