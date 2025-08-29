Hatay Antakya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki yangına karadan ve havadan müdahale

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dün çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışması sonucunda kontrol altına alındı.

Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına; Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri karadan müdahale etti. Müdahale gece boyunca sürdü.

Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme helikopterleri çalışmalara destek verdi. Ekiplerin karadan ve havadan eşgüdümlü müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmaları ise halen devam ediyor.

