Hatay Arsuz'ta 1035 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi — 2 Gözaltı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 1035 litre sahte içki ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretildiği değerlendirilen adreslere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon detayları

Arsuz ilçesinde düzenlenen operasyonda, Akçalı ve Gülcihan mahallelerindeki 3 eve eş zamanlı baskın yapıldı.

İkametlerde ve yapılan aramalarda toplam 1035 litre sahte içki ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheliler R.Y. ve C.Y. gözaltına alındı.

