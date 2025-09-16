Hatay Arsuz'ta 1035 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi — 2 Gözaltı

Arsuz'da Akçalı ve Gülcihan mahallelerindeki 3 eve düzenlenen operasyonda 1035 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 14:24
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretildiği değerlendirilen adreslere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon detayları

Arsuz ilçesinde düzenlenen operasyonda, Akçalı ve Gülcihan mahallelerindeki 3 eve eş zamanlı baskın yapıldı.

İkametlerde ve yapılan aramalarda toplam 1035 litre sahte içki ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheliler R.Y. ve C.Y. gözaltına alındı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 1035 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

