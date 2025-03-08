Hatay Büyükşehir Belediyesi, 1000 Yeni Araçla Filoyu Güçlendirdi

Hatay Büyükşehir Belediyesi, kentteki çeşitli hizmetlerde kullanılmak üzere 1000 yeni araç satın aldı. Araçların tanıtımı, Antakya Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen bir programla yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk'ten Açıklama

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, şehrin yeniden inşası için özveriyle çalıştıklarını belirtti. Vatandaşlara en iyi hizmeti sunma hedefiyle ekip olarak gecelerini gündüzlerine kattıklarını ifade eden Öntürk, "El ele, omuz omuza vererek kenti ayağa kaldıracağız," dedi.

Zorluklarla Mücadele

Başkan Öntürk, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'ın zor bir süreçten geçtiğini vurgulayarak, "Bu emaneti aldığımızda Hatay bambaşka bir haldeydi. Şehrimizin altyapısı çökmüş, yollarımız harabeye dönmüştü. Belediyemizin mali durumu da içler acısıydı," şeklinde ifade etti.

Öntürk, israfı önleyip her kuruşun hesabını yaptıklarını belirterek, şeffaf bir yönetim anlayışıyla kaynakları en verimli şekilde kullanmaya odaklandıklarını aktardı. Başkan Öntürk, "Bugün, o zorlu günleri kısmen de olsa geride bırakmanın gururunu yaşıyoruz," dedi.

Finansal Başarı ve Yeni Hizmetler

Kısa sürede 5 milyar lira borç ödendiğini ve Hatay’a yeni hizmetler kazandırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini anlatan Öntürk, programda bu çabaların somut bir meyvesini sunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Programa, AK Parti Hatay Milletvekilleri Abdulkadir Özel, Kemal Karahan, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, ilçe belediye başkanları ve belediye işçileri de katıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli hizmetlerde kullanılmak üzere satın alınan otobüs, kamyon, kamyonet, pikap, temizlik ve iş makinelerinden oluşan 1000 aracın tanıtımı yapıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli hizmetlerde kullanılmak üzere satın alınan otobüs, kamyon, kamyonet, pikap, temizlik ve iş makinelerinden oluşan 1000 aracın tanıtımı yapıldı.