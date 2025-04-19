Hatay Büyükşehir Belediyesi 150 Yeni Memur Alımı Yapacak!

Hatay'da 150 Yeni Memur İstihdamı Bilgilendirmesi

İş arayan on binlerce vatandaşın dikkatle takip ettiği kamu kurumları, yeni gelişmelerle karşımıza çıkıyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi, bünyesine katmak üzere 150 yeni memur alımı yapacağını duyurdu. Adaylar, KPSS 60 puan ile başvuru yapabilecek. İlanla ilgili tüm detaylar ise resmi web adresinde paylaşıldı.

Belediye Memurluğu İçin Başvuru Süreci

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgiler doğrultusunda, bu alımların belediye hizmetlerini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirileceği belirtildi. alımlar, genel memur pozisyonlarının yanı sıra, özel yetenek gerektiren zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarını da kapsıyor.

Alım Şartları

Adayların başvurduğu pozisyona göre farklı özel şartlar bulunmaktadır. Genel şartlar arasında ise:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından herhangi bir nedenle mahrum kalmamış olmak.

Türk Ceza Kanunu'ndaki belirli suçlardan mahkûm olmamak.

Erkek adayların askerlik durumu itibarıyla askerlik çağına gelmişse, bu yükümlülüklerini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Herhangi bir akıl hastalığına sahip olmamak.

Özel başvuru şartlarını eksiksiz karşılamak.

Özel Başvuru Şartları

Özellikle bazı pozisyonlar için aranan özel şartlar şunlardır:

Bilgisayar İşletmeni Kadrosu: Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikası veya ilgili okuldan bilgisayar dersi gördüğünü kanıtlayan belge.

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikası veya ilgili okuldan bilgisayar dersi gördüğünü kanıtlayan belge. Yabancı Dil Şartı Olan Kadrolar: Bazı kadrolar için İngilizce veya Arapça dillerinden YDS'den en az (C) düzeyinde puan ya da uluslararası geçerliliği bulunan dil belgesi gerekli.

Bazı kadrolar için İngilizce veya Arapça dillerinden YDS'den en az (C) düzeyinde puan ya da uluslararası geçerliliği bulunan dil belgesi gerekli. Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri: 30 yaşını doldurmamış olmak ve belirli boy-kilo kriterlerini karşılamak.

30 yaşını doldurmamış olmak ve belirli boy-kilo kriterlerini karşılamak. İtfaiye Eri İçin Sağlık Şartları: Kapalı alan, dar alan ve yükseklik fobisi olmamalıdır.

Kapalı alan, dar alan ve yükseklik fobisi olmamalıdır. Sürücü Belgesi: Eğer gerektiriyorsa, en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Eğer gerektiriyorsa, en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Disiplin Geçmişi: Daha önce çalıştığınız kamu kurumlarından disiplinsizlik nedeniyle ihraç edilmemiş olmak.

Müjdeli haberle birlikte Hatay'da iş arayanlar, başvuru tarihlerini ve gerekli belgeleri kaçırmamak için dikkatli olmalıdır.