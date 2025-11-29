Hatay'da 1 Ton Sucuk, Peynir ve Ketçap Toprağa Gömülerek İmha Edildi

Reyhanlı'da zabıta ve Tarım ekipleri, sağlıksız koşullarda üretilen 1 ton sucuk, peynir ve ketçabı ele geçirip toprağa gömerek imha etti.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 09:09
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 09:09
Hatay'da 1 Ton Sucuk, Peynir ve Ketçap Toprağa Gömülerek İmha Edildi

Hatay'da 1 Ton Sucuk, Peynir ve Ketçap Toprağa Gömülerek İmha Edildi

Reyhanlı'da gerçekleştirilen denetimlerde halk sağlığı tehdidi tespit edildi

Halk sağlığını tehdit eden ürünlerin satışına engel olmak isteyen Reyhanlı Belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde denetim gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde, sağlıksız ortamda üretimi ve muhafazası yapılan 1 ton gıda ürünü tespit edildi.

Ekipler tarafından ele geçirilen sucuk, peynir ve ketçap gibi gıda malzemeleri toprağa gömülerek imha edildi.

HATAY’DA DENETİMLERDE ELE GEÇİRİLEN VE HALK SAĞLIĞI TEHDİT EDEN PEYNİR, KETÇAP İLE SUCUKTAN...

HATAY’DA DENETİMLERDE ELE GEÇİRİLEN VE HALK SAĞLIĞI TEHDİT EDEN PEYNİR, KETÇAP İLE SUCUKTAN OLUŞAN 1 TON GIDA MALZEMESİ EKİPLER İMHA EDİLDİ.

HATAY’DA DENETİMLERDE ELE GEÇİRİLEN VE HALK SAĞLIĞI TEHDİT EDEN PEYNİR, KETÇAP İLE SUCUKTAN...

İLGİLİ HABERLER

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay’da Tıka Basa Doldurulan Araçta 13 Göçmen Yakalandı — Organizör Tutuklandı
2
Hatay’da Jandarmadan Operasyon: Menşei Belirsiz 1 Ton Kırmızı Et Ele Geçirildi
3
Trabzon'da Reşadiye Viyadüğü İçin Rapor Gönderildi — Genç: Süreci Başlatıyoruz
4
Prof. Dr. Muammer Yaylalı Vefat Etti: Erzurum Teknik Üniversitesi'nin Kurucu Rektörü Kaybedildi
5
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Anma Töreninde Sert Mesajlar
6
Hatay'da 1 Ton Sucuk, Peynir ve Ketçap Toprağa Gömülerek İmha Edildi
7
Hatay'da Depremzede Kütüphaneye Klima Hırsızlığı: Ülkem Okuyor'dan 'Lütfen Çalma' Notu

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali