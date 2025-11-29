Hatay'da 1 Ton Sucuk, Peynir ve Ketçap Toprağa Gömülerek İmha Edildi

Reyhanlı'da gerçekleştirilen denetimlerde halk sağlığı tehdidi tespit edildi

Halk sağlığını tehdit eden ürünlerin satışına engel olmak isteyen Reyhanlı Belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde denetim gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde, sağlıksız ortamda üretimi ve muhafazası yapılan 1 ton gıda ürünü tespit edildi.

Ekipler tarafından ele geçirilen sucuk, peynir ve ketçap gibi gıda malzemeleri toprağa gömülerek imha edildi.

HATAY’DA DENETİMLERDE ELE GEÇİRİLEN VE HALK SAĞLIĞI TEHDİT EDEN PEYNİR, KETÇAP İLE SUCUKTAN OLUŞAN 1 TON GIDA MALZEMESİ EKİPLER İMHA EDİLDİ.