Hatay'da 10 Kasım Anma Günü İçin Hatıra Defteri Oluşturuldu

Hatay'da 10 Kasım Anma Günü Etkinlikleri

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde anlam dolu bir hatıra defteri oluşturuldu. Portakal Çiçeği Anaokulu öğretmenleri tarafından Çaylı Caddesi'nde kurulan kürsüye, “En Sadık Dostlarından Atatürk’e” temalı bir hatıra defteri bırakıldı.

Vatandaşların Duygu Dolu Mesajları

Caddeden geçen vatandaşlar, Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevgilerini, özlemlerini ve duygu düşüncelerini bu özel deftere yazma imkanı buldu. Anaokulu Müdürü Ömer Burgaç, gazetecilere yaptığı açıklamada Atatürk'ün Dörtyol'a olan sevgisinin, ilçe tarihi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Atatürk'ün Hatırası Yaşatılıyor

Etkinlikte duygu ve düşüncelerini deftere yazan vatandaşlara teşekkür eden Burgaç, şunları söyledi: “Atatürk’ün hatırasını yaşatmak için bir araya geldik ve duygu dolu mesajlarla onun mirasını gelecek nesillere aktarmak için önemli bir adım attık.”

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında hatıra defteri oluşturuldu. Caddeden geçen vatandaşlar, Atatürk'e olan sevgilerini, özlemlerini, duygu ve düşüncelerini deftere yazdı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında hatıra defteri oluşturuldu. Caddeden geçen vatandaşlar, Atatürk'e olan sevgilerini, özlemlerini, duygu ve düşüncelerini deftere yazdı.