Hatay'da 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 1 Zanlı Tutuklandı

Hatay'da 11 düzensiz göçmen yakalandı

Reyhanlı-Antakya kara yolunda operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Reyhanlı-Antakya kara yolu üzerinde bir hafif ticari aracı durdurdu.

Yapılan kontrollerde araçta bulunan 11 Suriye uyruklu kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.

Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla araç sürücüsünü gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.