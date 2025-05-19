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Hatay'da 19 Mayıs Coşkusu: Gençlik ve Spor Bayramı Etkinlikleri Gerçekleşti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkulu etkinliklerle kutlandı.

Yayın Tarihi: 19.05.2025 23:36
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 00:28
Hatay'da 19 Mayıs Coşkusu: Gençlik ve Spor Bayramı Etkinlikleri Gerçekleşti

Hatay'da 19 Mayıs Coşkusu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri büyük bir coşku ile gerçekleştirildi. İskenderun Belediyesi'nin organize ettiği etkinlikler, yerel halkın katılımıyla renklendi.

Türk Bayraklarıyla Dolu Motosiklet Konvoyu

Şehit Pamir Caddesi'nde toplanan vatandaşlar, motosikletlerine astıkları Türk bayrakları ile kent içinde etkileyici bir konvoy oluşturdu. Motosikletlilerin gerçekleştirdiği kortej sürüşü, bayram coşkusunu artırdı.

Sahil Meydanına Yürüyüş

Konvoyun ardından, katılımcılar Kaymakamlık binası önünde bir araya geldi. Türk bayrakları ile donanan kalabalık, sahil meydanına yürüyerek kutlamalara katıldı. Bu anlamlı günün önemini bir kez daha vurguladı.

Konserle Sonlanan Etkinlikler

Etkinliklerin finali, Ziraat Parkı'nda gerçekleştirilen Zeo Band konseriyle yapıldı. Müzik dinletisinin eşliğinde, katılımcılar keyifli anlar yaşadı ve bayram coşkusunu paylaştı.

Mersin'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 100 metre...

Mersin'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Mersin'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 100 metre...

Mersin'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

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