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Hatay'da '4 Şehir 4 Mekan 4 Akif Sempozyumu' Gerçekleştirildi

Hatay'da düzenlenen sempozyum, Mehmet Akif Ersoy'un vatan sevgisini ve mirasını anmak amacıyla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 13:22
Hatay'da '4 Şehir 4 Mekan 4 Akif Sempozyumu' Gerçekleştirildi

Hatay'da, 4 üniversitenin işbirliği ile ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un himayesinde düzenlenen '4 Şehir 4 Mekan 4 Akif Sempozyumu', Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Atatürk Konferans Salonu'nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Masatlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ), Çukurova Üniversitesi (ÇÜ), Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) ve Burdur Mehmet Akif Üniversitesi (MAKÜ) işbirliğiyle gerçekleştirilen sempozyumun açılışında konuşma yaptı. Masatlı, Mehmet Akif Ersoy'un vatan sevgisini, yalnızca sözleriyle değil, hayatının her anında gösteren büyük bir dava adamı olduğunu belirtti.

Masatlı, Ersoy'un şiirlerinin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini ve fedakarlığını en güçlü şekilde yansıttığını vurgulayarak, İstiklal Marşı'nın da bu sevginin en büyük sembolü olduğunu ifade etti.

Konuşmasında, “O, vatan sevgisini sadece kelimelerle değil, hayatıyla, mücadelesiyle ve örnek ahlakıyla göstermiştir. Akif, İstiklal Marşı'mızda milletin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini destanlaştırmış, Hatay'ımız da yıllar sonra aynı ruhla ana vatanımıza katılmıştır” dedi.

Mehmet Akif Ersoy'un Mirası

HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, sempozyumun düzenlenmesinin kendisine onur verdiğini belirtti. Eren, Ersoy'un yalnızca bir şair değil, irfanı kelamla yoğurmuş bir aksiyon adamı olduğuna dikkat çekti. “Yüreğinde Allah'a sarsılmaz bir iman, zihninde milletine karşı sonsuz bir sadakat ve kaleminde düşmana karşı çelikten bir irade taşıyordu” diyen Eren, Ersoy’un mirasının önemli olduğunu ifade etti.

Panel Sunumları

Moderatörlüğünü HMKÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Topkayanın üstlendiği oturumda, HMKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri çeşitli konular üzerinde sunumlar gerçekleştirdi. Bu sunumlar arasında Prof. Dr. Orhan Oğuz'un 'İstiklal Şairi Mehmet Akif Antakya'da', Doç. Dr. Hasan Kaplan'ın 'Dili yok kalbimin ondan ne kadar bizarım: Milletin derdiyle dertlenen bir şair Mehmet Akif Ersoy', Doç. Dr. Mikail Kolutek'in 'Mehmet Akif Ersoy'un Antakya Seyahati' ve Dr. Mehmet Sılay'ın 'Akif'in Antakya seyahati, intibaları ve son şiiri' başlıklı sunumları yer aldı.

Sempozyuma, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Hatay'da, 4 üniversitenin işbirliği ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un himayesinde "4 Şehir 4...

Hatay'da, 4 üniversitenin işbirliği ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un himayesinde "4 Şehir 4 Mekan 4 Akif Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Hatay'da, 4 üniversitenin işbirliği ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un himayesinde "4 Şehir 4...

Hatay'da, 4 üniversitenin işbirliği ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un himayesinde "4 Şehir 4 Mekan 4 Akif Sempozyumu" gerçekleştirildi.

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