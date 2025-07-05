Hatay'da 600 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 600 Bin Hap Ele Geçirildi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 600 bin uyuşturucu hap arazide bulunan çuvallar içerisinde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yürüttüğü titiz çalışma sonucunda, Kıyıgören Mahallesi yakınındaki bir arazide uyuşturucu saklandığını tespit etti.

Ekipler, belirlenen bölgede yaptıkları incelemelerde, tarla içerisinde gizlenmiş olan çuvallar içinde 600 bin uyuşturucu hap buldu. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde arazide çuvallar içerisinde 600 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.