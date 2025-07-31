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Hatay'da Afet Konutları ve Sosyal Alanların İnşası Devam Ediyor

Hatay'da, 6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen 1265 afet konutuyla sosyal donatı alanları yükseliyor.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 13:12
Hatay'da Afet Konutları ve Sosyal Alanların İnşası Devam Ediyor

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki iki mahallede, 6 Şubat 2023'teki depremler sonrasında yapımına başlanan 1265 afet konutu ile sosyal donatı alanlarının inşası hız kesmeden sürüyor.

Valiliğin açıklamasına göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen projeler çerçevesinde, Alahan Mahallesi'nde 282 konut yapımına devam ediliyor. Ayrıca bölgede 3 dükkandan oluşan bir ticaret merkezi ve bir cami de inşa edilmektedir.

Serinyol Mahallesi'nde ise 983 konut inşaatı devam etmekte. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, depremlerin ardından vatandaşlara güvenli, modern ve yaşanabilir bir çevre oluşturmayı amaçlayan projeleri yerinde inceledi.

Vali Masatlı, inşaat çalışmalarıyla ilgili yetkililerle görüşerek, ilerleme hakkında bilgi aldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki iki mahallede, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına...

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki iki mahallede, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 1265 afet konutu ile sosyal donatı alanlarının inşası devam ediyor. Vali Mustafa Masatlı (sağ 3), depremlerin ardından başlatılan, vatandaşlara güvenli, modern ve yaşanabilir bir çevre oluşturmayı amaçlayan projeleri yerinde inceledi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki iki mahallede, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına...

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki iki mahallede, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 1265 afet konutu ile sosyal donatı alanlarının inşası devam ediyor. Vali Mustafa Masatlı (sağ 3), depremlerin ardından başlatılan, vatandaşlara güvenli, modern ve yaşanabilir bir çevre oluşturmayı amaçlayan projeleri yerinde inceledi.

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