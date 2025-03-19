Hatay'da Akrobatik Motosiklet Sürüşüne 13 Bin 601 Lira Ceza!

Hatay Dörtyol'da tehlikeli akrobatik hareketler yapan sürücüye 13 bin 601 lira ceza kesildi. Motosiklet trafikten men edildi.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 12:50
Hatay'da Akrobatik Motosiklet Sürüşüne 13 Bin 601 Lira Ceza!

Hatay Dörtyol'da Motosiklet Kullanıcısına Ceza Yağdı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, motosikletle akrobatik hareketler yapan bir sürücü, düzenlenen bir denetim sonucu 13 bin 601 lira ceza ile karşılaştı.

İlçede yaşanan olay sosyal medya üzerinde paylaşılan görüntülerle dikkat çekti. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu görüntüleri inceleyerek sürücünün kimliğini tespit etti.

Söz konusu sürücüye, tehlikeli şerit değiştirmek ve abart egzoz ihlallerinden dolayı ceza kesildi. Olayın ardından motosiklet de trafikten men edildi.

Bu olay, sürücülerin trafikteki sorumluluklarına dikkat çekmek açısından önemli bir örnek teşkil ediyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosikletle seyir halindeyken akrobatik hareketler yapan sürücüye 13...

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosikletle seyir halindeyken akrobatik hareketler yapan sürücüye 13 bin 601 lira ceza uygulandı. Motosiklet trafikten menedildi.

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