Hatay'da Aksa Tufanı'nın 2. Yılında Küresel Sumud Filosu'na Saldırı Protestosu

Hatay'da Küresel Sumud Filosu'na Saldırı Protestosu

Hatay'da, Aksa Tufanı harekatının ikinci yıl dönümünde, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırı protesto edildi.

İskenderun'da toplu tepki

Anadolu Gençlik Derneği öncülüğünde İskenderun Nihal Atakaş Camisi önünde bir araya gelen katılımcılar, tekbir getirip İsrail aleyhine slogan attı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okunup dualar edildi.

Dernek başkanının açıklaması

Grup adına konuşma yapan Anadolu Gençlik Derneği İskenderun Şube Başkanı Muhammed Zahit Demir, 8 Ekim 2023'te başlayan Aksa Tufanı harekatının üzerinden iki yıl geçmesine rağmen Gazze'de soykırımın devam ettiğini hatırlattı.

Demir, İsrail'in Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yaptığı saldırıyı kınayarak, "Vicdan gemisine ve yanındaki 11 gemiye İsrail yine saldırı düzenledi. Şu anda ne yazık ki Saadet Partisi Milletvekili Doç. Dr. Necmettin Çalışkan'dan ve diğer katılımcılardan haber alamıyoruz. Rabbim yardımcıları olsun." diye konuştu.

Dörtyol ve Kırıkhan'daki tepkiler

Daha sonra Dörtyol ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi'nde, Hamas Şehitler ve Esirler Sorumlusu Dr. Teysir Süleyman'ın da katıldığı bir konferans düzenlendi.

Kırıkhan ilçesinde ise Mimar Sinan Mahallesi'ndeki mesire yerinde toplanan grup yürüyüş yaparak, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterdi.

