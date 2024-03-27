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Hatay’da “Alevler” suç örgütüne operasyon: 13 kişi gözaltında

Hatay’da eş zamanlı bir şekilde yürütülen “Mahzen-21” operasyonu sonrasında, “Alevler” isimli suç örgütü çökertildi. Örgütün elebaşı olarak bilinen kişi dahil 13 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 27.03.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 09:38
Hatay’da “Alevler” suç örgütüne operasyon: 13 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Mahzen-21” operasyonuyla, göçmen kaçakçılığı yapan “Alevler” suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Yerlikaya, örgütün elebaşı olarak bilinen Süleyman Alev’in de aralarında olduğu 13 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Hatay Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen operasyonlarda, örgütün “göçmen kaçakçılığı suçu” işlediklerinin tespit edildiği belirtildi. Operasyonlar sonucunda 13 kişinin gözaltına alınmasının yanı sıra çok sayıda ruhsatsız tabanca, fişek ve 2 araca da el konulduğu öğrenildi.

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