Hatay'da Alkollü Sürücünün Ehliyetine 6 Ay Süreyle El Konuldu

Alkollü Araç Kullanımına Geçit Yok

Hatay'ın Belen ilçesinde, alkollü araç sürücüsünün ehliyeti 6 ay süreyle iptal edildi. Söz konusu sürücü, aracının tavanında alkollü içecek tüketen bir arkadaşının rahatsızlık vermesi sebebiyle KGYS kameraları tarafından tespit edildi.

İhbar Üzerine Harekete Geçildi

Belen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D817 kara yolunda seyir halindeki 07 NUY 70 plakalı otomobile yönelik bir ihbar aldı. İhbar üzerine yapılan incelemelerde, sürücünün yönlendirdiği şekilde hareket ettiği belirlendi.

Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Ekipler, KGYS kayıtlarından yola çıkarak sürücü Ç.C.'ye ulaştı. Yapılan testlerde alkollü olduğu belirlenen Ç.C.'nin ehliyeti 6 ay süreyle el konulurken, trafik ihlalleri nedeniyle kendisine toplamda 21 bin 694 lira para cezası kesildi.

Görüntüler Dehşet Verici

Aracın tavanında oturan sürücünün arkadaşı B.A., elindeki bardakla diğer sürücülere alkol gösterirken KGYS kameraları tarafından kaydedilen görüntüler büyük tepki topladı. O anlar, diğer araçlarda bulunan sürücüler tarafından cep telefonlarına da yansıdı.