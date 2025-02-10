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Hatay'da Aziz Yıldız Anaokulu Açıldı

Kalp krizinden hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Aziz Yıldız adına açılan anaokulu, törenle hizmete girdi.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 15:59
Hatay'da Aziz Yıldız Anaokulu Açıldı

Hatay'da Aziz Yıldız Anısına Anaokulu Açıldı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, geçen yıl 10 Şubat'ta kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Aziz Yıldız'ın adını taşıyan anaokulu, ölüm yıl dönümünde törenle açıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve hayırseverlerin desteğiyle, 10 Şubat 2024'te göreve çıkarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Merkez Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Aziz Yıldız'ın anısına Kışla Mahallesi'nde 2 derslikli bir anaokulu inşa edildi.

Okulun açılış törenine Aziz Yıldız’ın eşi Derya Yıldız ile çocukları Buğra, Çağla ve Irmak Yıldız, Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ömer Ersever, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Figen, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanı Yarbay Onur Emir, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, ilçe emniyet ve jandarma komutanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende Vurgulanan Anılar

Kaymakam Gökpınar, törende okulun Aziz Yıldız'ın anısına inşa edildiğini hatırlatarak, Yıldız'ın bir görev adamı olduğunu ve kalp krizi geçirerek aramızdan ayrıldığını ifade etti. Gökpınar, “Devletin genel bütçe ve vergi gelirlerinden bir kuruş dahi çıkmadan burası inşa edildi. Aziz başçavuşumuza Allah'tan rahmet, hepimize başsağlığı diliyorum.” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, geçen yıldan bu yana kentin çeşitli bölgelerinde çok sayıda okul açıldığını belirtti. Ayrıca, hayırseverler sayesinde inşası devam eden 116 okulun daha bulunduğunu da ekledi.

Derya Yıldız, eşinin eğitime büyük önem verdiğini ifade ederek, okulun yapımında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Törenin ardından protokol üyeleri okulun içini gezerek, yeni eğitim yuvasını inceledi. Hatay'ın Arsuz ilçesinde, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Aziz Yıldız'ın cenazesi 11 Şubat'ta memleketi Kayseri'de defnedilmişti.

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