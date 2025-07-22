Hatay'da Baba Oğul Arasındaki Tartışma Kanlı Bitti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, 22 yaşındaki Mehmet V., babası Mehmet Zeki V. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Olay, baba ve oğulun seyir halindeyken tartışması sonucu gerçekleşti.

Baba, 31 ALM 46 plakalı motosikletinde oğluyla yaşanan tartışma sonrasında, aracı durdurarak Numune Evler Mahallesi'nde oğluna bıçakla saldırdı. Kavga sırasında yaşanan gerginliği gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan genç, sağlık ekipleri tarafından hemen Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olayın ardından babayı gözaltına alırken, soruşturma başlatıldı. Olayın nedenlerine dair detayların ortaya çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, motosikletiyle seyir halindeyken tartıştığı 22 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldüren baba gözaltına alındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, motosikletiyle seyir halindeyken tartıştığı 22 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldüren baba gözaltına alındı.