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Hatay'da Bağışlarla Yapılacak Kreşin Temeli Atıldı

Defne ilçesinde bağışlarla yapılacak kreş, 3 dilde eğitim verecek. Temel atma töreninde konuşmalara yer verildi.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 18:23
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 18:23
Hatay'da Bağışlarla Yapılacak Kreşin Temeli Atıldı

Hatay'da Temel Atma Töreni Düzenlendi

Hatay'ın Defne ilçesinde, bağışlarla yaptırılacak ve Türkçe, Almanca ile İngilizce gibi 3 dilde eğitim verecek kreşin temeli atıldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bu önemli proje, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Defne Belediyesi, Dünya Çocukları Vakfı (DÇV) ve ISS-Netzwerk gGmbH iş birliğiyle Aşağıokçular Mahallesi'nde hayata geçirilecek.

Başkan Öntürk'ten Önemli Açıklamalar

Hatay'ın yeniden ayağa kalkmasında bu tür projelerin önemine dikkat çeken Başkan Mehmet Öntürk, Almanya’daki Türk ve Alman vatandaşlarının bağış kampanyalarına destek verdiğini belirtti. Öntürk, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla sadece Hatay'a harcanan 44 milyar dolardır. Bu kreşin yapılması, emin olun, o 44 milyar dolardan daha değerli" ifadelerini kullandı.

Çocukların Zulmü ve Türk-Alman Dostluğu

Gazze ve Filistin'deki çocukların yaşadığı zulmü hatırlatan Öntürk, "Bugün insanlık basit meseleler için birbirini öldürüyor. Türk-Alman dostluğu bunu gösterdi. Dinleri, dilleri ve renkleri farklı ama insanlık böyle bir şey olmalı, biz bunu yapmalıyız. Yardım eden herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kreşin Özellikleri ve Eğitim Kapasitesi

Almanya Dışişleri Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı Serap Güler, kreşin yaşam ve kahkahalarla dolu bir yer olacağını belirtti. Dünya Çocukları Vakfı Başkanı Ali Koban ise, 6 Şubat 2023'ten bu yana Hatay'a sürdürülen yardımlara değindi. Koban, "Bu ikinci kreşimiz, öncelikli hedefimiz birçok çocuğa ulaşarak kaliteli eğitim sunmak" dedi.

750 metrekarelik bir bahçeye sahip olacak yeni kreşte, kum havuzu, kaydırak ve oyun alanları bulunacak. Kreş, 3 sınıfta toplam 66 çocuğa eğitim verecek.

Törene Katılan Önemli İsimler

Temel atma törenine Almanya Dışişleri Bakanlığı Türkiye Dairesi Başkanı Christina Busche, Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Süreyya İnal, Hanseatic Help Vakfı Genel Müdürü Claudia Meister, Berlin Antakya Derneği Başkanı Nihat Sorgeç ve Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün de katıldı.

Konuşmaların ardından, kreşin temeli atıldı.

Hatay'ın Defne ilçesinde bağışlarla yaptırılacak ve 3 dilde eğitim verecek kreşin temeli...

Hatay'ın Defne ilçesinde bağışlarla yaptırılacak ve 3 dilde eğitim verecek kreşin temeli atıldı.

Hatay'ın Defne ilçesinde bağışlarla yaptırılacak ve 3 dilde eğitim verecek kreşin temeli...

Hatay'ın Defne ilçesinde bağışlarla yaptırılacak ve 3 dilde eğitim verecek kreşin temeli atıldı.

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