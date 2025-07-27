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Hatay'da Beton Mikseriyle Çarpışan Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Hatay'da beton mikseriyle çarpışan motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 22:20
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 22:20
Hatay'da Beton Mikseriyle Çarpışan Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, Antakya-Reyhanlı yolunun Arkeoloji Müzesi civarında gerçekleşti. M.A.M. yönetimindeki 31 ASD 487 plakalı beton mikseri, motosiklet sürücüsü Ali U.'nun kullandığı 31 AGE 862 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, motosiklette yolcu olarak bulunan Mustafa A.'nın (30) hayatını kaybettiğini tespit etti. Motosikletin sürücüsü Ali U. ise ağır yaralanarak Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde beton mikseriyle çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi...

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde beton mikseriyle çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde beton mikseriyle çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi...

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde beton mikseriyle çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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