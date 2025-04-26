DOLAR
38,4 0%
EURO
43,69 0%
ALTIN
4.094,52 -0,11%
BITCOIN
3.618.131,8 0,72%

Hatay'da Bitkin Bulunan Karaca Yavrusu Koruma Altına Alındı

Hatay İskenderun'da bitkin halde bulunan bir karaca yavrusu, tedavi için yaban hayvanı kurtarma merkezine götürüldü.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 13:58
Hatay'da Bitkin Bulunan Karaca Yavrusu Koruma Altına Alındı

Karaca Yavrusu Koruma Altında

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Karayılan Mahallesi İkizpınar Yaylası yakınlarında bitkin halde bulunan bir karaca yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Durum Tespiti ve Tedavi Süreci

Yerli halk tarafından fark edilen karaca yavrusu, sol ayağını kullanamazken, sol gözünde de rahatsızlık tespit edildi. Ekipler, yavrucuyu güvenli bir şekilde alarak Hatay Mustafa Kemal Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne nakletti.

Yaban Hayatı Koruma Çabaları

Bölgede yapılan bu müdahale, yaban hayatının korunmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Sağlık durumu iyileştirilen karaca yavrusunun, rehabilitasyon sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanması bekleniyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bitkin bulunan karaca yavrusu koruma altına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bitkin bulunan karaca yavrusu koruma altına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bitkin bulunan karaca yavrusu koruma altına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bitkin bulunan karaca yavrusu koruma altına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Devletten Emekli Olma Müjdesi: Prim Desteği ve Erken Emeklilik Fırsatları

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!

HGS Gişe Skandalı: Hızlı Geçiş Ehliyete Mal Olabilir!

Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Boğaziçi Üniversitesi'nde 3. Çocuklar İçin Felsefe Çalıştayı Gerçekleşti
2
Elazığ'da Yeni Anaokulu Açılışı: Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin Projesi
3
Diyarbakır'da 9. Ulusal Ergen Sağlığı Kongresi Başarıyla Gerçekleşti
4
İBB Başkanvekili Nuri Aslan: "Adaleti Savunmaya Devam Edeceğiz"
5
Yapay Zeka Destekli Dijital Çalışanlar Sektörde Dönüşüm Yaratıyor
6
İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Hatay'da İncelemelerde Bulundu
7
Erzurum Sağlıkçılar 76. Haftada Sessiz Yürüyüşe Devam Etti

Manisa'dan Tarihi Destek Paketi: Çiftçilere Gübre Desteği!

HGS Gişe Skandalı: Hızlı Geçiş Ehliyete Mal Olabilir!

İzmir ve İstanbullulara Yüzde 5 Peşinatla Ev Sahibi Olma Fırsatı

Aydınlılar için Ücretsiz Deprem Dayanıklılığı Hizmeti Başlatıldı

Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!

Devletten Emekli Olma Müjdesi: Prim Desteği ve Erken Emeklilik Fırsatları

AFAD'dan Son Dakika: Artçı Depremler Üzerine Açıklama!

Hakkari, Şırnak ve Van İçin Kırmızı Alarm: Fırtına Uyarısı Geldi!

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor