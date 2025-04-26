Hatay'da Bitkin Bulunan Karaca Yavrusu Koruma Altına Alındı

Karaca Yavrusu Koruma Altında

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Karayılan Mahallesi İkizpınar Yaylası yakınlarında bitkin halde bulunan bir karaca yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Durum Tespiti ve Tedavi Süreci

Yerli halk tarafından fark edilen karaca yavrusu, sol ayağını kullanamazken, sol gözünde de rahatsızlık tespit edildi. Ekipler, yavrucuyu güvenli bir şekilde alarak Hatay Mustafa Kemal Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne nakletti.

Yaban Hayatı Koruma Çabaları

Bölgede yapılan bu müdahale, yaban hayatının korunmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Sağlık durumu iyileştirilen karaca yavrusunun, rehabilitasyon sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanması bekleniyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bitkin bulunan karaca yavrusu koruma altına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bitkin bulunan karaca yavrusu koruma altına alındı.