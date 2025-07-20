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Hatay'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Yabancı Uyruklu Kişi Kurtarıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren yabancı uyruklu kişi kurtarıldı, sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 22:03
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 22:03
Hatay'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Yabancı Uyruklu Kişi Kurtarıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi ekipler tarafından başarıyla kurtarıldı.

Çevlik sahilinde denize giren ve ismi henüz öğrenilemeyen yabancı uyruklu şahıs, bir süre sonra suda batmaya başladı. Durumunu fark eden cankurtaranlar, hızlıca müdahale ederek kişiyi denizden çıkardı.

Olay yerine hemen sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, kurtarılan kişiye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Sonrasında, yabancı uyruklu şahıs Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan kontroller sonucunda, bu kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, ekiplerce kurtarıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, ekiplerce kurtarıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, ekiplerce kurtarıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, ekiplerce kurtarıldı.

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