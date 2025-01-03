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Hatay'da Dağcılar Yıpranan Türk Bayrağını Yeniledi

Amanos Dağları'nda dağcılar, yıpranan Türk bayrağını değiştirmek için zirveye tırmandı ve bayrağı göndere çekti.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 15:25
Hatay'da Dağcılar Yıpranan Türk Bayrağını Yeniledi

Hatay'da Yürekleri Dağlayan Bir Anma

Hatay'da bir grup dağcı, Amanos Dağları'nın zirvesindeki yıpranan Türk bayrağını değiştirmek için bir araya geldi. Dağ Aslanları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi 4 dağcının yanı sıra toplam 16 kişilik dağcı grubu, 2 bin 240 metrede bulunan Mığır Tepesi'ne tırmanış gerçekleştirdi.

Tırmanış ve Bayrak Değişimi

Yaklaşık 7 saat süren zorlu tırmanışın ardından grup üyeleri, tepede bulunan yıpranan Türk bayrağını değiştirdi. Dağcıların, İstiklal Marşı eşliğinde gerçekleştirdikleri bayrak değişimi, hem coşku hem de gurur dolu anlara sahne oldu.

Yenilenen bayrağı göndere çeken dağcılar, vatanseverlik duygularını bir kez daha tazeleyerek, bulundukları yüksek zirvede anlamlı bir anı bıraktılar.

Hatay'da bir grup dağcı, Amanos Dağları'nın zirvesindeki yıpranan Türk bayrağını değiştirdi. Dağ...

Hatay'da bir grup dağcı, Amanos Dağları'nın zirvesindeki yıpranan Türk bayrağını değiştirdi. Dağ Aslanları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 kulüp üyesinin yanı sıra toplam 16 kişilik dağcı grubu, Amanos Dağları'nda 2 bin 240 metrede bulunan Mığır Tepesi'ne tırmanış gerçekleştirdi.

Hatay'da bir grup dağcı, Amanos Dağları'nın zirvesindeki yıpranan Türk bayrağını değiştirdi. Dağ...

Hatay'da bir grup dağcı, Amanos Dağları'nın zirvesindeki yıpranan Türk bayrağını değiştirdi. Dağ Aslanları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 kulüp üyesinin yanı sıra toplam 16 kişilik dağcı grubu, Amanos Dağları'nda 2 bin 240 metrede bulunan Mığır Tepesi'ne tırmanış gerçekleştirdi.

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