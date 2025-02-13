Hatay'da Darbe ile Ölüm Davasında 5 Sanığa Müebbet Hapis

Hatay'da Darbe ile Ölüm Olayı: Sanıklar Cezalandırıldı

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir kişinin darbedilerek öldürülmesi olayı ile ilgili görülen davada, 10 sanıktan 5'ine müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme, kasten öldürme suçundan sanıkların cezasını ağırlaştırarak belirledi.

Duruşmada Neler Oldu?

Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde düzenlenen duruşmaya tutuklu sanıklar Umut Ç, Gazi Ö, Sebahattin A, Mehmet Ali Ç, Salih B ve Abdulaziz B katılırken, tutuksuz sanıklar Gökhan K, Ali B, Yusuf K ve Emine Ö da hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, olay anını detaylandırarak, mağdur Murat Çapar'ın uyuşturucu madde alışverişi için sanık Emine Ö'nün evine gittiğini, burada darbedildiğini ve öldürüldüğünü ifade etti.

Ceset Battaniyeye Sarılı Bulundu

Savcı, Murat Çapar'ın daha sonra araçla taş ocağına yakın bir yere bırakıldığını belirtti. Bu cinayeti işleyen sanıkların ise fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek kasten öldürme suçunu işlediklerini vurguladı. Duruşmada sanık Abdulaziz B, suçlamaları reddederek, bir video kaydının olayla ilgisinin olmadığını savundu.

Mahkeme Kararı

Mahkeme heyeti, sanıklar Umut Ç, Gazi Ö, Sebahattin A, Mehmet Ali Ç ve Salih B'yi müebbet hapseAbdulaziz B'ye ise 25 yıl hapis cezası verdi. Diğer sanıklar Gökhan K, Ali B, Yusuf K ve Emine Ö ise delil yetersizliğinden beraat etti.

Olayın Arka Planı

İlgili olay, 21 Ekim 2021'de gerçekleşmiş ve ailesi Murat Çapar için kaybolduğuna dair başvuruda bulunmuştu. 9 Ocak 2022'de Jandarma ekipleri, mağdurun cesedini battaniyeye sarılı vaziyette bulmuştu.