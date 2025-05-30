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Hatay'da Deprem Şehitleri Anısına Hatıra Ormanı Oluşturuldu

Hatay'ın Belen ilçesinde, 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybedenler için hatıra ormanı oluşturuldu.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 14:02
Hatay'da Deprem Şehitleri Anısına Hatıra Ormanı Oluşturuldu

Hatay'da Deprem Şehitlerine Anıt Fidanlar

Hatay'ın Belen ilçesinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler anısına bir hatıra ormanı oluşturuldu. Valilik tarafından düzenlenen etkinlikte, Fatih Mahallesi'nde hayata geçirilen 6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı'nda, 1000'in üzerindeki fidan toprakla buluştu.

Vali Masatlı: Unutmayacağız!

Etkinlikte konuşan Vali Mustafa Masatlı, afette yaşamını yitirenlerin hatıralarını yaşatma çabalarını vurguladı. Masatlı, "Deprem şehitlerimizi unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bu nedenle 15 ilçemizde Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı Projesi gerçekleştirdik. Bizden sonraki kuşaklar burayı gördükçe, hem hatıralarımızı yeniden hatırlayacaklar hem de yeşil bir Hatay ve yeşil bir Türkiye'nin anlamını kavrayacaklar." ifadelerini kullandı.

Vali Masatlı, oluşturulan ormanın kente hayırlı olmasını dileyerek, doğanın önemine dikkat çekti.

Hatay'ın Belen ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler adına hatıra ormanı...

Hatay'ın Belen ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler adına hatıra ormanı oluşturuldu. Programa Vali Mustafa Masatlı da katıldı.

Hatay'ın Belen ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler adına hatıra ormanı...

Hatay'ın Belen ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler adına hatıra ormanı oluşturuldu. Programa Vali Mustafa Masatlı da katıldı.

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