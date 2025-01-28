Hatay'da Depremde Ölen Fizyoterapistin Adı Yeni Ana Sınıfında Yaşatılacak

Yeni Ana Sınıfı Aşina Yaren Parlak’ın Anısına Açıldı

Hatay'ın Hassa ilçesinde, Uludağ Enerji katkılarıyla yenilenen ve depremde hayatını kaybeden fizyoterapist Aşina Yaren Parlak'ın adının verildiği ana sınıfı törenle açıldı. Açılışta, eğitim materyalleri, oyuncaklar ve teknolojik araç gereçlerle donatılan sınıf, miniklerin gelişimini destekleyecek şekilde tasarlandı.

Eğitim Yatırımları ve Hatıra

Küreci Kıranyurdu İlkokulu'ndaki ana sınıfının açılışına, Parlak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Bayraktar da katıldı. Bayraktar, ana sınıfının yenilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Buraya verilen destek sadece ortamın fiziki olarak hazır olmasını değil, Aşina Yaren kardeşimizin isminin de hafızalara kazınmasını sağladı." dedi.

Uludağ Enerji'den Önemli Açıklamalar

Uludağ Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Sinan Öktem, Hatay'da açılan Yaşam ve Gelişim Kampüsü ile 40 bine yakın depremzedenin sosyal adaptasyonuna katkı sağladıklarını belirtti. Öktem, "Çocuklarımızın geleceği için özel bir projeyi hayata geçirdik. Her şey en ince detayına kadar düşünüldü. Aşina Yaren Parlak'ın adını taşıyan bu ana sınıfıyla Hatay'daki miniklerin geleceğini şekillendirmeye devam ediyoruz" dedi.

Öktem ayrıca, Uludağ Enerji olarak toplumun her kesimine değer katmayı, onların hayatına dokunmayı ve dayanışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde Uludağ Enerjinin katkısıyla yenilenen ve depremde ölen fizyoterapist Aşina Yaren Parlak'ın adının verildiği ana sınıfı törenle açıldı. Uludağ Enerjinin desteğiyle yenilenen Küreci Kıranyurdu İlkokulu'ndaki ana sınıfına, eğitim materyalleri, oyuncaklar ve teknolojik araç gereçler temin edildi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde Uludağ Enerjinin katkısıyla yenilenen ve depremde ölen fizyoterapist Aşina Yaren Parlak'ın adının verildiği ana sınıfı törenle açıldı. Uludağ Enerjinin desteğiyle yenilenen Küreci Kıranyurdu İlkokulu'ndaki ana sınıfına, eğitim materyalleri, oyuncaklar ve teknolojik araç gereçler temin edildi.