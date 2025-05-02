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Hatay'da Depremde Yıkılan Camiler Yeniden İnşa Edildi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde depremlerde yıkılan iki cami, vatandaşların katkılarıyla ibadete açıldı.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 16:42
Hatay'da Depremde Yıkılan Camiler Yeniden İnşa Edildi

Yeniden İbadete Açılan Camiler

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerle yıkılan iki cami, vatandaşların desteğiyle yeniden inşa edilerek ibadete açıldı.

Altınkaya Mahallesi'ndeki Merkez ve Hacı Ali Köleoğlu camileri, Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında ciddi zarar gördü. Yerel halk, imece usulü toplanan bağışlarla, bu ibadethaneleri tekrar hayata döndürdü.

Açılış Töreni

Yenilenen camilerin açılış töreninde konuşan Kaymakam Mehmet Sert, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ibadethaneleri de olumsuz etkilemekte olduğunu belirtti. Vatandaşlara, katkılarından dolayı teşekkür eden Sert, "Evlerimizi, kamu binalarımızı Allah'a şükür yapıyoruz, yapmaktayız. Maneviyatı yüksek yardımsever insanlar sayesinde camilerimizi de baştan aşağıya tekrar yapıyor ve yeniliyoruz. Allah yardımlarınızı kabul etsin, hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Törene, Altınözü Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Bulanık, İl Müftüsü Yardımcısı Abdullah Sertoğulları, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Dönmez ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan iki cami, vatandaşların...

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan iki cami, vatandaşların desteğiyle yeniden inşa edilerek ibadete açıldı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan iki cami, vatandaşların...

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan iki cami, vatandaşların desteğiyle yeniden inşa edilerek ibadete açıldı.

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