Hatay'da depremden etkilenen hasarlı 4 bina yıkıldı!

Hatay Antakya'da bulunan ve depremden hasar gören 4 bina ekipler tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Hatay'da depremden etkilenen hasarlı 4 bina yıkıldı!
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Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 6 Şubat depreminden en çok hasar alan noktalardan biri de Hatay olmuştu. Yaşanan depremin ardından hasar gören ve kullanımı mümkün olmayan yapılar için yıkım kararı çıkmıştı. An itibari ile yıkım kararı verilen binalarda yıkımlara başlandı. Esentepe, Ürgen Paşa, Odabaşı mahallelerinde yıkım çalışmaları gerçekleştirildi.

Hasarlı binalar ekiplerin çevrede aldığı güvenlik önlemleri ile kontrollü olarak yıkıldı. Belirlenen 4 hasarlı bina iş makinelerinin yardımı ile yıkılırken arkada kalan moloz yığınları da enkaz döküm alanlarına götürülmek üzere kamyonlara taşındı.

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