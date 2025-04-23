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Hatay'da Depremlerden Etkilenen 3 Okul Hizmete Girdi

Hatay'ın Defne ilçesinde deprem sonrası inşa edilen 3 okul, düzenlenen törenle açıldı.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 17:24
Hatay'da Depremlerden Etkilenen 3 Okul Hizmete Girdi

Defne'de Depremlerden Etkilenen 3 Okul Açıldı

Hatay'ın Defne ilçesinde, deprem felaketinden etkilenen bölgeye katkı sağlamak amacıyla inşa edilen 3 okul, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Çekmece Mahallesi'nde gerçekleştirilen açılışta, Türkiye İş Bankası Anadolu Lisesi (24 derslik) ve Türkiye İş Bankası 100. Yıl Anaokulu (4 derslik) yer aldı. Törene, Hatay Vali Mustafa Masatlı, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, Türkiye İş Bankası Gaziantep Bölge Satış Müdürü Feramuz Köroğlu, Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün ve diğer ilgililer katıldı.

Vali Masatlı, açılışta yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlarken, deprem felaketinin yarattığı yıkıma değindi. Masatlı, bölgedeki 1604 eğitim kurumundan 210’unun deprem anında çöktüğünü ve 180 okulun ise hiç kullanılamadığını belirtti.

“Toplamda, eğitim tesislerimizin yaklaşık üçte biri hizmet veremez hale geldi” diyen Masatlı, devletin ve hayırseverlerin seferberlik ruhuyla çalışmalara hız verdiğini ifade etti. “6 Şubat’tan bugüne kadar 659 okulda bakım-onarım yapıldı, 145 okulumuz güçlendirildi. Bugün itibarıyla 152. okulumuzu da hizmete açmış bulunmaktayız. Bu okullar şehrimize toplamda 1329 derslik katkısı sağlayacak.”

Mustafa Masatlı, eğitim alanında yapılan bu katkılardan dolayı tüm destek verenlere teşekkür etti. Türkiye İş Bankası Gaziantep Bölge Satış Müdürü Köroğlu, okulların tüm öğrenciler için hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra, Vali Masatlı ve katılımcılar, Defne ilçesi Yeşilpınar Mahallesi'nde hayırsever iş insanı Selim Mirioğlu tarafından yaptırılan Meryem-Mikail Mirioğlu İlkokulu'nun açılışına katıldı. Mirioğlu, okulun hayırlı olmasını temenni etti.

Hatay'ın Defne ilçesinde yaptırılan Türkiye İş Bankası Anadolu Lisesi düzenlenen törenle hizmete...

Hatay'ın Defne ilçesinde yaptırılan Türkiye İş Bankası Anadolu Lisesi düzenlenen törenle hizmete girdi.

Hatay'ın Defne ilçesinde yaptırılan Türkiye İş Bankası Anadolu Lisesi düzenlenen törenle hizmete...

Hatay'ın Defne ilçesinde yaptırılan Türkiye İş Bankası Anadolu Lisesi düzenlenen törenle hizmete girdi.

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