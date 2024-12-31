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Hatay'da Depremzede Çocuk İçin Unutulmaz Doğum Günü Kutlaması

Hatay'da depremde ailesini kaybeden Zümra Doğruer için ekipler sürpriz doğum günü etkinliği düzenledi.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 12:03
Hatay'da Depremzede Çocuk İçin Unutulmaz Doğum Günü Kutlaması

Hatay'da Depremzede Çocuğa Destek Eli

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremde babası ve iki kardeşini kaybeden 10 yaşındaki Zümra Doğruer için anlam dolu bir sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi.

Bir Umut Işığı: Zümra Doğruer

Belediyenin yaptığı açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremde enkaza gömülen Zümra, bu zor günlerde 16 ameliyat geçirmiştir. Ailesini kaybeden bu genç kız, şimdi annesiyle birlikte Yayladağı ilçesinde yaşam mücadelesi veriyor.

Ekipler, Zümra'nın evine giderek birlikte pasta kestikleri, onun için küçük ama anlam dolu bir etkinlik organize etti. Doğum gününü kutlamak için hazırladıkları sürprizle Zümra'nın yüzündeki gülümseme, ekiplerin manevi destek sağlama çabasının bir simgesi oldu.

Bisiklet Hediye edildi

Doğruer'e doğum günü hediyesi olarak bir bisiklet takdim edildi. Zümra, sağlığına kavuştuktan sonra bisiklet sürmeyi çok istediğini söyleyerek hayallerini de paylaşmış oldu.

Bu etkinlik, sadece bir doğum günü kutlaması değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergileyen bir organizasyon olarak dikkat çekti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremde babası ve 2 kardeşini kaybeden çocuk için sürpriz...

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremde babası ve 2 kardeşini kaybeden çocuk için sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Afette babası ve 2 kardeşini kaybeden Doğruer'in annesiyle yaşadığı Yayladağı ilçesindeki evine giden ekipler, çocukla pasta kesti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremde babası ve 2 kardeşini kaybeden çocuk için sürpriz...

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremde babası ve 2 kardeşini kaybeden çocuk için sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Afette babası ve 2 kardeşini kaybeden Doğruer'in annesiyle yaşadığı Yayladağı ilçesindeki evine giden ekipler, çocukla pasta kesti.

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