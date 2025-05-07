Hatay'da Depremzede Çocuklar Geleneksel Oyunlarla Eğlendi

Hatay'da Geleneksel Oyunlarla Neşe Dolu Anlar

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, İskenderun ilçesinde depremzede çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası bölgede çeşitli etkinlikler düzenlemek amacıyla yola çıkan Geleneksel Oyunlar Tırı, Hatay'daki ikinci durağında çocukları bir araya getirdi.

Oyunlarla Eğlenceli Anlar

Geleneksel Oyunlar Tırı, Pirireis Mahallesi'nde bulunan Millet Parkı'na yerleştirildi. Burada, afetin etkilediği çocuklar onikitaş, mas güreşi, mangala, çuval yarışı ve halat çekme gibi geleneksel oyunlarla keyifli zaman geçirdi.

Katılım ve Destek

İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel, çocuklarla birlikte eğlenceli aktivitelerde yer alarak onlara destek oldular. Bu tür etkinliklerin, çocukların moral bulmalarına büyük katkı sağladığı ifade edildi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Geleneksel Oyunlar Tırı, Hatay'ın İskenderun ilçesinde çocuklarla buluştu.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Geleneksel Oyunlar Tırı, Hatay'ın İskenderun ilçesinde çocuklarla buluştu.