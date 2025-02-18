Hatay'da Depremzedelere Tarım Desteği: 3 Bin 192 Üreticiye Ekipman Dağıtıldı

Hatay'da, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen 3 bin 192 üreticiye tarım ekipmanı ve gübre dağıtıldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi EXPO Kompleksi Habitat Toplantı Salonunda gerçekleştirilen dağıtım töreni, Hatay Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirildi. Proje kapsamında üreticilere toplamda 21 milyon 584 bin 720 lira değerinde 310 zeytin hasat makinesi, 282 süt sağım makinesi, 20 zeytin kasası, budama makası ve gübre teslim edildi.

Törende bir konuşma yapan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, depremlerin kentte tarımı olumsuz yönde etkilediğini belirtti. Masatlı, Hatay'ın tarıma uygun toprak yapısının benzersiz olduğunun altını çizerek, "Şehrimiz hem bir kültür ve turizm şehridir, hem de iyi bir ticaret ve sanayi şehridir. Ancak bu toprakların kültürü, medeniyetleri burada ortaya çıkaran en önemli unsuru tarımdır. Türkiye’de nadir bulunan verimli topraklara sahibiz." dedi.

Masa, tarımın canlanması için sürekli çalışacaklarını ifade etti. "Tarım Bakanlığı ve Valilik olarak çiftçilerimize mümkün olan en iyi desteği sağlamaya çalışıyoruz. Bugün burada gübre ve ekipman dağıtıyoruz," şeklinde konuştu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Hatay'ın tarımda kalkınması için gerekli desteklerin devam edeceğini vurguladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen ise dağıtılan malzemelerin üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Törene kurum müdürleri, ilçe belediye başkanları, parti temsilcileri ve üreticiler katıldı.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 3 bin 192 üreticiye makine, ekipman ve gübre hibe edildi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, törende konuştu.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 3 bin 192 üreticiye makine, ekipman ve gübre hibe edildi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, törende konuştu.