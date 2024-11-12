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Hatay'da Engelli Öğrenci İçin Okul Yolu Asfaltlandı

Hatay Büyükşehir Belediyesi, SMA hastası Mehmet Bülent Dönmez'in okul yolunu asfaltlayarak engelli öğrencinin ulaşımını kolaylaştırdı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 12:05
Hatay'da Engelli Öğrenci İçin Okul Yolu Asfaltlandı

Engelli Öğrencinin Ulaşımında Önemli Adım

Hatay Büyükşehir Belediyesi, 11 yaşındaki Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası Mehmet Bülent Dönmez'in eğitimine daha kolay erişmesi amacıyla okul yolunu asfaltladı.

Yol Çalışması Başlatıldı

Arsuz ilçesinde yaşayan Dönmez ailesi, çocuklarının tekerlekli sandalye ile Arpaderesi Ortaokulu'na rahat ulaşabilmesi için yolun düzeltilmesi talebinde bulundu. Bu çağrıya duyarsız kalmayan belediye ekipleri, gerekli çalışmaları başlatarak sokaklara asfalt döşedi.

Aileden Teşekkür

Baba Muhterem Dönmez, ilk başvurularında talebe aktif olarak çözüm üreten Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e teşekkür etti. Ayrıca, SMA hastası Mehmet Bülent Dönmez, artık okuluna tek başına gidebileceğini ifade ederek mutluluğunu paylaştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 11 yaşındaki Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası Mehmet...

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 11 yaşındaki Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası Mehmet Bülent Dönmez'in okulunun yolunda asfalt çalışması yaptı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 11 yaşındaki Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası Mehmet...

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 11 yaşındaki Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası Mehmet Bülent Dönmez'in okulunun yolunda asfalt çalışması yaptı.

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