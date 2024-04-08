Hatay’da etkili olan sağanak nedeniyle tarihi Uzun Çarşı’yı su bastı

Hatay’ın Antakya ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bayram öncesi, uzun bir aradan sonra esnafın kepenk açtığı ve bölge halkının bayram alış verişi için geldiği Uzun Çarşı, sağanak nedeniyle sular altında kaldı. Hem esnaf hem de alışverişe gelen vatandaşlar, etkili olan yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

Yoğun yağış nedeniyle, çoğu yer göle dönerken bazı iş yerlerini su bastığı öğrenildi. Yetkililer tarafında yapılan açıklamalara göre, sağanak yağış yarın akşama kadar etkili olacak.