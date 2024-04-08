Bist 100
9.618,83 5%
DOLAR
32,02 0,38%
EURO
34,85 0,28%
ALTIN
2.383,1 1,95%

Hatay’da etkili olan sağanak nedeniyle tarihi Uzun Çarşı’yı su bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarı yapılan iller arasında yer alan Hatay’da sağanak yağış etkili oldu. Depremden sonra yavaş yavaş esnafın kepenk açmaya başladığı tarihi Uzun Çarşı ise sular altında kaldı.

Yayın Tarihi: 08.04.2024 18:14
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 18:14
Hatay’da etkili olan sağanak nedeniyle tarihi Uzun Çarşı’yı su bastı

Hatay’ın Antakya ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bayram öncesi, uzun bir aradan sonra esnafın kepenk açtığı ve bölge halkının bayram alış verişi için geldiği Uzun Çarşı, sağanak nedeniyle sular altında kaldı. Hem esnaf hem de alışverişe gelen vatandaşlar, etkili olan yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

Yoğun yağış nedeniyle, çoğu yer göle dönerken bazı iş yerlerini su bastığı öğrenildi. Yetkililer tarafında yapılan açıklamalara göre, sağanak yağış yarın akşama kadar etkili olacak.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlık arka arkaya duyuru yaptı! Hemen IBAN'a bakın maaşınız yattı

Bakanlık arka arkaya duyuru yaptı! Hemen IBAN'a bakın maaşınız yattı

Öğrencilere 1.250 TL yardım kutusu açıldı! Geri ödemesiz, ilkokul ortaokul lise...

Öğrencilere 1.250 TL yardım kutusu açıldı! Geri ödemesiz, ilkokul ortaokul lise...

Lise, ön lisans, lisans mezunlarına bakanlıkta iş fırsatı! Başvurular bugün başladı

Lise, ön lisans, lisans mezunlarına bakanlıkta iş fırsatı! Başvurular bugün başladı

Bayram öncesi ev hanımlarına 1000 TL nakit destek! Başvuran genç yaşlı tüm kadınlara

Bayram öncesi ev hanımlarına 1000 TL nakit destek! Başvuran genç yaşlı tüm kadınlara

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
2
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
3
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
4
Bu ürünü alanlar hemen iade etsin! Bakanlık 81 ile duyurdu
5
EYT'yi kaçırana eksik primle emeklilik kapısı aralandı! SGK'ya tek başvuru sorunu çözecek
6
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
7
YÖK KPSS 60 puan istiyor! Tam 148 bin TL maaş ödeyecek: başvurular açıldı

Ayçiçek yağına stok yaptıran indirim! 135 TL'ye düştüğünü duyan poşetini alıp koştu

Lise, ön lisans, lisans mezunlarına bakanlıkta iş fırsatı! Başvurular bugün başladı

Bayram öncesi ev hanımlarına 1000 TL nakit destek! Başvuran genç yaşlı tüm kadınlara

Acil nakit ihtiyacı olana anında kredi! 3 banka koşulsuz şartsız trink ödeyecek

Öğrencilere 1.250 TL yardım kutusu açıldı! Geri ödemesiz, ilkokul ortaokul lise...

İş Bankası müşterilerine para yağacak! 3.000 TL bayram parası yatacak

Zengin olmak isteyen parasını ona yatırıyor! 10 günde bunu yapan paraya para demeyecek

Son dakika işçiyi ayaklandıracak zam kararı! Yüzde 56'da mutabık kalınmadı

1998 sonrası işe girenlere duyuruldu! Bunu bilmeyenin emekliliği askıda kalabilir!

Bayram tatil yapmayı ortadan kaldıracak karar! Asgari ücreti katlayacak hesaplar yapıldı

Memurlara kara haber tez ulaştı! Bakanlık'tan yazı kışa çeviren açıklama

Bakanlık arka arkaya duyuru yaptı! Hemen IBAN'a bakın maaşınız yattı