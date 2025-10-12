Hatay'da Fırında Patlama: Samandağ'da 9 Yaralı

Hatay Samandağ'da ekmek fırınında çıkan yangın sırasında tüpten kaynaklandığı değerlendirilen patlamada 9 kişi yaralandı; yaralılar Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 21:41
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 21:41
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Yeni Mahalle Abdulkerim Yorgun Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın alt katındaki ekmek fırınında yangın çıktı.

Yangının çıktığı iş yerinde, alev alan tüpten kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana geldi. Olayda 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan N.B, Y.A, N.B, A.H.K, H.B, N.B, S.B, E.S. ve B.B. sağlık ekipleri tarafından alınarak Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının söndürüldüğü fırında, ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürüyor ve patlamanın kesin nedeni araştırılıyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın çıkan ekmek fırınında meydana gelen patlama nedeniyle 9 kişi yaralandı.

