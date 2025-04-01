Hatay'da Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Hatay'da Fırtına Sebebiyle Zarar Gören Alanlar

Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan fırtına, giderek şiddetini artırarak yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı binaların çatısı uçarken, Dörtyol ilçesindeki Altınçağ Mahallesi'nde elektrik telleri de zarar gördü.

Güneş Enerjisi Panelleri Devrildi

Fırtına nedeniyle kentte birçok noktada hasar meydana geldi. İskenderun'daki bazı binaların çatılarının uçması ve bir binadaki güneş enerjisi panelinin devrilmesi dikkat çekti. Ayrıca, Akçay Mahallesi'nde bulunan sebze halinin çatısı da fırtınadan etkilendi.

Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Fırtınanın etkisini sürdürdüğü Hatay'da, çeşitli güvenlik önlemleri alındı. Kentteki direkler ve trafik sinyalizasyonları da fırtına nedeniyle zarar gördü. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, bir binadaki güneş enerjisi paneli devrildi.

Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, bir binadaki güneş enerjisi paneli devrildi.