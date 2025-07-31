Hatay'da Freni Arızalanan Vinç, Park Halindeki Tıra Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Hatay'da Trajik Kaza: Freni Arızalanan Vinç Park Halindeki Tıra Çarptı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı. Freni arızalanan bir vinç, park halindeki bir tıra ve hafif ticari araca çarparak uçuruma yuvarlandı. Bu feci olayda, 24 yaşındaki Hanifi Çakıcıoğlu hayatını kaybetti, vinç sürücüsü M.E. (21) ise yaralandı.

Kazanın Detayları

Olay, Karlısu Mahallesi'nde bulunan bir şantiye alanında gerçekleşti. M.E. idaresindeki 15 AG 815 plakalı vinç, fren arızası nedeniyle park halindeki 31 AIT 373 plakalı tır ve 31 ACU 383 plakalı hafif ticari araca çarparak uçuruma yuvarlandı.

Acil Yardım Ekipleri Olay Yerinde

Kazanın hemen ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan vinç sürücüsü M.E. ile tırda bulunan Hanifi Çakıcıoğlu, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak ne yazık ki, Hanifi Çakıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu kaza, sürüş güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. İlçede yaşanan bu üzücü olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, freni arızalanan vincin park halindeki tır ve hafif ticari araca çarpıp uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, freni arızalanan vincin park halindeki tır ve hafif ticari araca çarpıp uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.