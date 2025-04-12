Hatay'da Gazze Saldırılarına Karşı Protesto Düzenlendi

Hatay'da İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Protesto Edildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bir yürüyüşe ev sahipliği yaptı. Sanayi Mahallesi'nde toplanan sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar, Gazze'deki durumu kınamak için yürüyüş düzenledi.

Çaylı Caddesi'nden başlayarak Atatürk Caddesi'ne kadar yürüyen kalabalık grup, burada hayatını kaybeden Gazzeliler için dua etti.

İHH Temsilcisinden Önemli Açıklama