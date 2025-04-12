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Hatay'da Gazze Saldırılarına Karşı Protesto Düzenlendi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı protesto yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 21:05
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 21:05
Hatay'da Gazze Saldırılarına Karşı Protesto Düzenlendi

Hatay'da İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Protesto Edildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bir yürüyüşe ev sahipliği yaptı. Sanayi Mahallesi'nde toplanan sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar, Gazze'deki durumu kınamak için yürüyüş düzenledi.

Çaylı Caddesi'nden başlayarak Atatürk Caddesi'ne kadar yürüyen kalabalık grup, burada hayatını kaybeden Gazzeliler için dua etti.

İHH Temsilcisinden Önemli Açıklama

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Dörtyol İlçe Temsilcisi Mehmet Burgaç, etkinlikte yaptığı konuşmada, amaçlarının Filistin halkının onurlu direnişine destek vermek

"Bugün Gazze'de yemek az, ekmek sınırlı, su ve elektrik yok, un bitmek üzere, fırınlar çalışmıyor. En önemlisi, sokaklarda oynaması gereken çocuklar yok. Gazze'de bunlar yaşanırken, bütün bu acılara kulaklarını tıkamış, gözlerini kapatmış, sırtını dönmüş milyarlarca insan var. Gazze, sadece Müslümanların meselesi değil, bütün insanlığın ortak meselesi. Herkesi, bu sorumlulukta üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz."

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için yürüyüş...

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenlendi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için yürüyüş...

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenlendi.

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