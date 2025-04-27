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Hatay'da Gölbaşı Gölü'nde Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Gölbaşı Gölü'nde düzenlenen temizlik ve yarışma etkinlikleri, doğal güzellikleri koruma bilgilendirmesi için gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 27.04.2025 18:54
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 18:54
Hatay'da Gölbaşı Gölü'nde Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Ulusal Öneme Haiz Gölbaşı Gölü'nde Etkinlikler

Hatay'daki Gölbaşı Gölü'nde, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen farkındalık etkinlikleri büyük ilgi gördü. Göl, "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescillenmiş olup, etkinlikler bu özel alanın korunması ve tanıtılması amacıyla gerçekleştirildi.

Sürdürülebilirlik İçin Proje Başlatıldı

Kırıkhan Kaymakamlığı, Kırıkhan Belediyesi ve Hatay Tabiatı Koruma Derneği tarafından başlatılan "Gölbaşı Gölü Sürdürülebilirliği İçin Reaktif Yaklaşım" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikler, bölgedeki doğal güzelliklerin korunması konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Etkinlikte konuşan Kırıkhan Kaymakamı Ayhan Akpay, Gölbaşı Gölü'nün nadir güzellikte bir doğal alan olduğunu vurgulayarak, "Gölü her yönüyle koruyup gelecek nesillere aktarmak bizlerin borcu ve bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz," dedi. Akpay, devlet destekleriyle gölün turizm merkezi haline getirileceğini de sözlerine ekledi.

Çalışmalar Süreklilik Gösterecek

Kırıkhan Belediye Başkanı Ömer Erdal Çelik, göldeki çalışmaların durmaksızın süreceğini belirtti. Etkinlikler, kıyı ve dip temizliği ile devam etti ve bu süreçte düzenlenen kayık, fotoğraf ve resim yarışmaları ile katılımcılara keyifli anlar yaşatıldı.

Yarışmalarda dereceye giren kişiler ödüllendirildi ve bu sayede katılımcılar arasındaki rekabetin yanı sıra doğaya duyulan sevgi de pekiştirilmiş oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce "Ulusal Öneme Haiz Sulak...

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescillenen Gölbaşı Gölü'nde, farkındalık amaçlı temizlik ve yarışma etkinlikleri düzenlendi. Etkinlik kapsamında kayık yarışı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce "Ulusal Öneme Haiz Sulak...

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescillenen Gölbaşı Gölü'nde, farkındalık amaçlı temizlik ve yarışma etkinlikleri düzenlendi. Etkinlik kapsamında kayık yarışı yapıldı.

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