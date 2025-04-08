Hatay'da Hafif Ticari Araç Su Kanalına Devrildi: 2 Yaralı

Hatay'da Kazada İki Kişi Yaralandı

Hatay'ın Payas ilçesinde, hafif ticari aracın su kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Olay, Karbeyaz Mahallesi'nde N.T. yönetimindeki 06 LH 841 plakalı aracın su kanalına devrilmesiyle meydana geldi.

Kaza Sonrası Acil Müdahale

Kaza ihbarının ardından olay yerine hemen sağlık, emniyet ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü N.T. ile beraberindeki M.G. sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak üzere acil olarak taşındı.

Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Hatay'ın Payas ilçesinde su kanalına devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.