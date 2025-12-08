Hatay'da Havalandırma Boşluğuna Düşen Yavru Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Antakya'nın Kuyulu Mahallesi'nde Zorlu Kurtarma
Hatay’da bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, bölge sakinlerinin duyduğu miyavlama sesi üzerine ortaya çıktı. Vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, Kuyulu Mahallesindeki binada kısa süreli bir inceleme sonrası havalandırma boşluğunda kurtarma operasyonu başlattı.
İtfaiye ekiplerinin yürüttüğü zorlu çalışmanın ardından yavru kedi sağ salim kurtarılarak tekrar doğaya bırakıldı.
