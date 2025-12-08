DOLAR
Hatay'da Havalandırma Boşluğuna Düşen Yavru Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesi Kuyulu Mahallesi'nde havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin zorlu müdahalesiyle kurtarıldı ve doğaya bırakıldı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 09:40
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 09:40
Antakya'nın Kuyulu Mahallesi'nde Zorlu Kurtarma

Hatay’da bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, bölge sakinlerinin duyduğu miyavlama sesi üzerine ortaya çıktı. Vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, Kuyulu Mahallesindeki binada kısa süreli bir inceleme sonrası havalandırma boşluğunda kurtarma operasyonu başlattı.

İtfaiye ekiplerinin yürüttüğü zorlu çalışmanın ardından yavru kedi sağ salim kurtarılarak tekrar doğaya bırakıldı.

