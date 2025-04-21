Hatay'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı: 5 Tam ve 38 Çeyrek Altın Çalınmıştı

Hatay'da Hırsız Yakalandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, bir iş yerinden para ve çeşitli ziynet eşyaları çalan şüpheli gözaltına alındı.

Olayın Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konarlı Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 5 tam ve 38 çeyrek altın ile birlikte 3 gram altın, bilezik, 2 kolye, bileklik ve 4 bin 800 lira çalındığına dair bir çalışma başlattı.

Ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda hırsızlık şüphelisinin B.A.I. olduğu belirlendi. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı ve çalınan para ve ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, iş yerinden para ve çeşitli ziynet eşyası çalan şüpheli gözaltına alındı, para ve ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.