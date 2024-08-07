Hatay'da Hükümlü ve Aranan Şüpheliler Yakalandı

Hatay'da Operasyon: 6 Kişi Yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yürütülen bir operasyonda 2 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürü'nden Açıklama

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişiler üzerinde yoğunlaşarak kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Yakalanan Şahıslar ve Suçları

Bu operasyonlar sonucunda H.K., hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan bir hükümlü olarak ele geçirildi. Diğer hükümlü, dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Ş.B. oldu.

Ayrıca, genel suçlarla ilgili olarak Y.K., A.B., A.D. ve G.E. gibi şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Yasal Süreç Başlatıldı

Emniyet Müdürlüğü'ndeki prosedürlerin ardından, hükümlüler adliyeye sevk edilerek cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.