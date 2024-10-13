Hatay'da İnşaat İşçileri Arasında Kanlı Kavga

Olayın Detayları

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da inşaat işçileri arasında çıkan bıçaklı kavga, trajik bir sona yol açtı. Dikmece Mahallesi'nde çalışan işçiler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İşçilerin Durumu

Mücadele sırasında, iki işçi hayatını kaybederken, bir işçi ise yaralandı. Yaralının durumu hakkında henüz ayrıntılı bir bilgi verilmedi.

Soruşturma Devam Ediyor

Olay yerinde güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemleri alırken, kavgaya neden olan durum hakkında detaylı bir soruşturma yürütülmekte. Olayla ilgili daha fazla bilginin kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.