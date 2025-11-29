Hatay’da Jandarmadan Operasyon: Menşei Belirsiz 1 Ton Kırmızı Et Ele Geçirildi

Olayın Ayrıntıları

Hatay’da jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada, durdurulan bir minibüsün içerisinde menşei belirsiz yaklaşık 1 ton kırmızı et ele geçirildi.

Uygulama, Erzin ilçesi E-91 Karayolu üzerindeki Gözene Jandarma Karakolu önünde 28 Kasım tarihinde gerçekleştirildi. Araçta bulunan etler H.A. idaresindeki minibüste tespit edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile kolluk kuvvetleri, gıda güvenliğini sağlamak ve halk sağlığını tehdit edecek unsurların önüne geçmek amacıyla ortak çalışma yürütüyor. Yapılan kontrolde ürünlerin üretim izin belgesi ve faturası olmadığı belirlendi.

Ürünler, prosedüre uygun olarak Erzin İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi. El konulan etler üzerine gerekli idari işlemler tamamlandıktan sonra toprağa gömülerek imha edildi.

