Hatay'da Kaçan Angus, Uyuşturucu İğneyle Sakinleştirilerek Yakalandı

Hatay'da bir angus, limandan indiği sırada kaçtı ve bir kişiyi yaraladı. Uyuşturucu iğneyle sakinleştirilen hayvan yakalandı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 19:59
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 20:02
Hatay'da Kaçan Angus, Uyuşturucu İğneyle Sakinleştirilerek Yakalandı

Hatay'da Kaçan Angus, Uyuşturucu İğneyle Sakinleştirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, limandaki özel bir gemiden indirilirken kaçan angus, dramayla sonuçlandı. İskenderun limanında, gemiden aşağıya indirilmesi sırasında yerinden fırlayan angus, kaçış yolunda bir kişiyi yaralayarak kent merkezine kadar ulaştı.

Görevlilerin 3 saatlik kovalamacasının ardından yakalanan angus, uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi. Sokaklarda panik yaratan bu olay, bölgedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Sakinleştirilen angus, bir kepçeye yüklenerek pripigtizli bir şekilde tekrar limana götürüldü. Olay sonucunda yaralanan şahsın durumu hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu olay, hayvan kontrolü konusunda yetkili otoritelerin daha etkin önlemler almasını bir kez daha gündeme getirdi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde limandaki gemiden indirilirken kaçan angus, bir kişiyi yaraladıktan...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde limandaki gemiden indirilirken kaçan angus, bir kişiyi yaraladıktan sonra uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek yakalandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde limandaki gemiden indirilirken kaçan angus, bir kişiyi yaraladıktan...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde limandaki gemiden indirilirken kaçan angus, bir kişiyi yaraladıktan sonra uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek yakalandı.

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