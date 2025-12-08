DOLAR
Hatay'da Kameralara Yakalanan Bisiklet Hırsızına Vatandaştan 'İş Bul ve Çalış' Nasihati

Hatay Antakya'da bodrum katından bisiklet çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı; bisikleti bulan Rasim Savyun, şikayetçi olmayıp hırsıza iş bulma nasihatinde bulundu.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 09:51
Hatay'da Bodrumdan Bisiklet Çalan Hırsız Kamerada, Vatandaş Nasihat Etti

Antakya Altınçay Mahallesi'nde güvenlik kamerası kaydetti

Hatay'ın Antakya ilçesi Altınçay Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katından bisiklet ve bazı eşyaları çalan hırsız, güvenlik kameralarına yansıdı. Apartman sakini Rasim Savyun, kayıtları izleyince kızına ait bisikletin çalındığını fark etti.

Görüntülere göre hırsız, telefonla konuşuyormuş gibi yaparak içeri girip bodrum kattaki bisikleti ve eşyaları çuvalla aldıktan sonra binadan çıkıyor. Kayıtlarda olaydan yaklaşık 45 dakika sonra hırsızın bisikleti başka bir apartmanın önüne bıraktığı görülüyor.

Çevreyi dolaştıktan sonra bisikleti bulan Savyun, eşyayı alıp evine döndü. Polisle irtibata geçtiğini ancak şikayetçi olmayacağını belirterek hırsıza nasihatte bulundu.

Rasim Savyun olayla ilgili, 'Ben kendi aracımı apartmanın önünde temizliyordum. Hırsız telefonla konuşarak sanki apartmandan birisini tanıyormuş gibi içeriye girdi... Eşyaları aldıktan girdiği gibi apartmandan çıkıyor. Elektrik süpürgesini bırakmak için bodrum kata indiğimde bisikletin olmadığını fark ettim. Ondan sonra hemen dışarıya çıkıp çevreye baktım. Sonra kamera kayıtlarını izlediğimde hırsızın girdiğini fark ettik. Hırsız olaydan 45 dakika sonra yakınlarda başka apartmana girerken bisikleti apartmanın önüne bırakıp üstüne kendi montunu koydu. Uzaktan bakınca bizim bisiklet olduğunu anladım. Bisikleti almaya giderken o anda hırsız kaçtı. Önceden polisleri aradım ve yardımcı oldular. Bisikleti bulduğumu söyleyince şikayetten vazgeçtim. Bu bölgede depremden önce çok hırsızlıklar oluyordu ama sonrasında ilk defa hırsızlık oldu. Hırsıza genç olduğunu ve çalışıp azimle bir işe girebileceğini, helalinden ekmek parasını kazanabileceğini söylemek istiyorum. Yazık yaşın genç diye şikayetçi olmadık. Bence bir an önce iş bul ve çalış' dedi.

Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor; Savyun ise şikayetçi olmama kararını koruduğunu belirtti.

ÇALINAN BİSİKLET

