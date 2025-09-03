Hatay'da Kamyon Devrildi: Antakya'da Sürücü Hayatını Kaybetti

Hatay'da hafriyat kamyonu devrildi: Sürücü yaşamını yitirdi
Antakya'da yük boşaltımı sırasında meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yük boşalttığı sırada devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü Serdar Akgül hayatını kaybetti.
59 AJF 766 plakalı kamyon, Atatürk Parkı mevkisinde yük boşaltımı sırasında devrildi. Olayın ardından ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Serdar Akgül, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yetkililerin aktardığına göre, Akgül'ün eşi ve kızını 6 Şubat 2023'teki depremlerde kaybettiği öğrenildi.
