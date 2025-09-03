DOLAR
Hatay'da Kamyon Devrildi: Antakya'da Sürücü Hayatını Kaybetti

Antakya'da yük boşaltımı sırasında devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü Serdar Akgül kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Akgül'ün eşi ve kızı 6 Şubat 2023'te ölmüştü.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 10:09
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yük boşalttığı sırada devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü Serdar Akgül hayatını kaybetti.

59 AJF 766 plakalı kamyon, Atatürk Parkı mevkisinde yük boşaltımı sırasında devrildi. Olayın ardından ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Serdar Akgül, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yetkililerin aktardığına göre, Akgül'ün eşi ve kızını 6 Şubat 2023'teki depremlerde kaybettiği öğrenildi.

