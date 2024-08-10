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Hatay'da Kaybolan Anne yadigarı Yüzüğün Bulunması İçin Belediye Ekipleri Seferber Oldu

Hatay'ın Arsuz ilçesinde kaybolan bir yüzük için belediye ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 11:42
Hatay'da Kaybolan Anne yadigarı Yüzüğün Bulunması İçin Belediye Ekipleri Seferber Oldu

Hatay'da Kaybolan Yüzük Üzerine Çalışmalar Başlatıldı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir kadın, depremde kaybettiği annesinin yadigarı olan yüzüğünü kaybettikten sonra belediye ekiplerinin seferber olmasını sağladı.

Zehra Alın'ın Zorlu Süreci

İstanbul’da öğretmenlik yapan 32 yaşındaki Zehra Alın, ailesini ziyaret amacıyla gittiği Hatay'da, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında zor anlar yaşadı. Alın, yıkılan binanın enkazından kurtulmayı başardı ancak annesi Cemile ile babası Tuncay Alın depremde hayatını kaybetti.

Sahildeki Kayboluş ve Sosyal Medya İletişimi

Tatil için Arsuz ilçesine döndüğünde, Konacık Mahallesi sahilinde gezerken annesinden yadigar kalan yüzüğünü kaybeden Alın, durumunu sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.

Başkanın Duyarlılığı ve Ekiplerin Çalışmaları

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk tarafından yapılan açıklamada, "Bakınıyoruz kızım" mesajı ile kaybolan yüzüğün bulunması için gereken talimatlar verildi. Belediyenin arama ekipleri, kumsalda dedektör kullanarak ve dalgıçlarla denizin tabanını inceleyerek çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar Devam Ediyor

Yüzüğün bulunması için yapılan arama çalışmaları, bölgedeki ekiplerin özverili çalışmalarıyla devam etmektedir.

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