Hatay'da Kayıp Kardeşinin Mezarını Buldu: Nesrin Tuncer Antakya Asri'ye Nakledildi

Hatay'ta kayıp kardeşinin mezarını buldu: Nesrin Tuncer Antakya Asri'ye nakledildi

Aylardır süren arama ve fethi kabir çalışmaları sonucu cenaze kimsesizler mezarlığından aile mezarlığına taşındı

Hatay'da 6 Şubat'ta yaşanan depremin ardından kaybolan kardeşi Nesrin Tuncer'i bulmak için aylardır mücadele eden Ayten Tuncer, yürütülen DNA testi ve fethi kabir çalışmaları sonucunda kardeşinin mezarını tespit etti.

Olayda, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetti. Depreme Antakya ilçesi Akevler Mahallesi’nde bulunan Melis Apartmanı'nda yakalanan; anne Yüksel Tuncer, baba Nizamettin Tuncer ve çocuklar Nesrin Tuncer enkazda kalarak ölmüştü. Babası ve annesinin cesetlerine ulaşan Ayten Tuncer, enkaz altında kalan 40 yaşındaki kız kardeşi Nesrin Tuncer'in cansız bedenine aylardır ulaşamamıştı.

Soruşturma ve saha çalışmalarıyla, yapılan DNA eşleştirmeleri ve fethi kabir işlemlerinin ardından Nesrin Tuncer'in cenazesi Defne ilçesi Toygarlı Mahallesi 'Kimsesizler Mezarlığı''nda tespit edildi. Cenaze, nakil işlemlerinin ardından Antakya Asri Mezarlığı'na; rahmetli annesi ve babasının yanına taşındı.

Ayten Tuncer, kız kardeşinin cenazesini ailesiyle birlikte dualar eşliğinde defnettiğini, artık ziyaret edip dua edebilecekleri bir mezar bulunduğu için kafasındaki soru işaretlerinin kalktığını söyledi.

Ayten Tuncer'in sözleri şöyle: "Sevineyim mi üzüleyim mi bilemiyorum ama en azından kız kardeşimin bir mezarı oldu. Üç yıldır kız kardeşimi arıyorduk, bunun için girişimleri yaptık. Sağ olsunlar bu hususta savcılık zaten geniş bir araştırma yapıyordu. Bu konuda bize 4 ay önce haber geldi. Bu haber üzerine bir eşleşme yapıldı, annemden fethi kabir yaptırdık. Kız kardeşimin cenazesini Defne ilçesi Toygarlı Mahallesi Mezarlığı’nda tespit edildi. Orada çıktığı için bunun üzerine Toygarlı Mahallesi Mezarlığı’ndan Antakya Asri Mezarlığına nakil yaptırdık. Aslında ne söyleyeceğimi de bilmiyorum. Ben bütün bu acı günlerimizde bu süreçte yanımızda olan tüm yetkililerden gösterdikleri özveri, çalışmaları ve bizde destekleri olduğu için çok teşekkür ediyorum. Darısı tüm kayıp ailelere inşallah olur. Kız kardeşime verdiğim sözü tuttuğum için vicdanım biraz rahatladı, onun nerede olduğunu biliyorum. Allah’ın takdiri oldu. Acı günde yanımızda olan, bizim yetkililerden herkesi ayrı ayrı teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum."

Ayten Tuncer, yetkililere ve sürece destek veren herkese teşekkür ederek, diğer kayıp ailelerin de benzer şekilde yakınlarına kavuşmasını diledi.

